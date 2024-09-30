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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Cuma günü yayınlanacak olan yeni bölümdeki gelişmeler, izleyicileri yine soluksuz bırakacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 20:26 Güncelleme: 30.09.2024 - 20:38
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 70. Bölüm 2. Tanıtım;

        Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı 'Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan tanıtımımda Abdullah, Pembe’ye geçmişi telafi edeceğini söylüyor. Ünallar’ın evine Alev bebeğin bakıcısı olarak gelen Meri’ye, Pembe’nin diğer çalışanlara davranıldığı gibi davranılacağını söylemesi dikkat çekiyor.

        Görkem’in planı doğrultusunda Mustafa’nın arabasına bir kadın çarparken, Görkem’in asıl planın ne olduğu merak konusu oluyor. Kıvılcım ve Cemal’in birlikte katıldığı etkinlikte Cemal ve Ömer’in konuşmaları aralarında gerilim yaşanacağının sinyallerini veriyor.

        Doğa’nın her zaman Fatih’le gittikleri kafeye gittiğinde Fatih ile karşılaşmaları ise büyük bir sürprize imza atıyor.

        'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 69'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin ekrana gelen bölümünde; Fatih’i yeniden kazanabilmek için babasından yardım isteyen Görkem planında başarılı oldu. Babasının Ünal Holding’e yatırımcı olması Abdullah ve Fatih’in, Ömer’e karşı zafer kazanmasını sağladı. Görkem bu oyunuyla hem Fatih’le hem de Pembe ile arasındaki buzları eritmeye başladı. Cemal’in gizemli hareketlerinin dikkat çektiği bölümde Kıvılcım’ı yeniden kazanmak isteyen Ömer pes etmedi. Sönmez’den destek isteyen Ömer’e yardım sözü veren kişi ise Meri oldu. Doğa, Giray ve Heves’in ev sahipliğinde yapılan Cemre’nin birinci yaş günü partisinde aileler bir araya geldi. Fatih’in, Görkem’le birlikte katıldığı kutlamada Doğa ve Fatih arasında yükselen gerginlik dikkat çekti. Alev bebeği her ziyaretinde uykulu bulan Meri, Abdullah’a bu durumu anlatarak eve kamera yerleştirtti. Abdullah, kameralar sayesinde bebeğe ilaç veren bakıcıyı yakaladı. Aynı esnada Kıvılcım’ın, Abdullah’ın evine gelmesi ve yaşanan olaya şahit olması adeta yeni bir savaşın miladı oldu. Kıvılcım’ın açacağı velayet davasıyla kızını kaybetmekten korkan Abdullah’ın köşke giderek Pembe’den yardım istemesi bölümün finaline damga vurdu.

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        Senaristliğini Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.

        Zirvedeki yerini koruyor
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        #kızılcık şerbeti
        #Sibel Taşçıoğlu
        #Evrim Alasya
        #Doğukan Güngör

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