SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle her hafta olduğu gibi zirvede yerini aldı.

'Kızılcık Şerbeti' ; alarak tüm kategorilerde yine birinci oldu.

Sosyal medyaya da damga vuran dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile X’in TT listesinde yaklaşık 12 saat kalarak gündem yarattı.

Dizinin ekrana gelen bölümünde; Fatih’i yeniden kazanabilmek için babasından yardım isteyen Görkem planında başarılı oldu. Babasının Ünal Holding’e yatırımcı olması Abdullah ve Fatih’in, Ömer’e karşı zafer kazanmasını sağladı. Görkem bu oyunuyla hem Fatih’le hem de Pembe ile arasındaki buzları eritmeye başladı.

Denize Düştük Yılana Sarılacağız;

Cemal’in gizemli hareketlerinin dikkat çektiği bölümde Kıvılcım’ı yeniden kazanmak isteyen Ömer pes etmedi. Sönmez’den destek isteyen Ömer’e yardım sözü veren kişi ise Meri oldu. Doğa, Giray ve Heves’in ev sahipliğinde yapılan Cemre’nin birinci yaş günü partisinde aileler bir araya geldi. Fatih’in, Görkem’le birlikte katıldığı kutlamada Doğa ve Fatih arasında yükselen gerginlik dikkat çekti.

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Alev bebeği her ziyaretinde uykulu bulan Meri, Abdullah’a bu durumu anlatarak eve kamera yerleştirtti. Abdullah, kameralar sayesinde bebeğe ilaç veren bakıcıyı yakaladı. Aynı esnada Kıvılcım’ın, Abdullah’ın evine gelmesi ve yaşanan olaya şahit olması adeta yeni bir savaşın miladı oldu.