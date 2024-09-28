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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti' yine zirvede

        'Kızılcık Şerbeti' zirvede

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', 69'uncu bölümünde heyecan dolu anlarla izleyicileri ekrana kilitledi. Dizi; her hafta olduğu gibi yine tüm kategorilerde birinci oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 13:37 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:39
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        Zirvedeki yerini koruyor
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle her hafta olduğu gibi zirvede yerini aldı.

        'Kızılcık Şerbeti'; alarak tüm kategorilerde yine birinci oldu.

        AB Grubunda... 9.92 izlenme oranı, 32.57 izlenme payı.

        ABC1’de... 9.03 izlenme oranı ve 25.84 izlenme payı.

        Total Grubunda... 6.97 izlenme oranı, 21.07 izlenme payı.

        Sosyal medyaya da damga vuran dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile X’in TT listesinde yaklaşık 12 saat kalarak gündem yarattı.

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        'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 69'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin ekrana gelen bölümünde; Fatih’i yeniden kazanabilmek için babasından yardım isteyen Görkem planında başarılı oldu. Babasının Ünal Holding’e yatırımcı olması Abdullah ve Fatih’in, Ömer’e karşı zafer kazanmasını sağladı. Görkem bu oyunuyla hem Fatih’le hem de Pembe ile arasındaki buzları eritmeye başladı.

        Denize Düştük Yılana Sarılacağız;

        Cemal’in gizemli hareketlerinin dikkat çektiği bölümde Kıvılcım’ı yeniden kazanmak isteyen Ömer pes etmedi. Sönmez’den destek isteyen Ömer’e yardım sözü veren kişi ise Meri oldu. Doğa, Giray ve Heves’in ev sahipliğinde yapılan Cemre’nin birinci yaş günü partisinde aileler bir araya geldi. Fatih’in, Görkem’le birlikte katıldığı kutlamada Doğa ve Fatih arasında yükselen gerginlik dikkat çekti.

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        Alev bebeği her ziyaretinde uykulu bulan Meri, Abdullah’a bu durumu anlatarak eve kamera yerleştirtti. Abdullah, kameralar sayesinde bebeğe ilaç veren bakıcıyı yakaladı. Aynı esnada Kıvılcım’ın, Abdullah’ın evine gelmesi ve yaşanan olaya şahit olması adeta yeni bir savaşın miladı oldu.

        Alev Bebeğin Bakıcısının Yakalandığı An;

        Kıvılcım’ın açacağı velayet davasıyla kızını kaybetmekten korkan Abdullah’ın köşke giderek Pembe’den yardım istemesi bölümün finaline damga vurdu.

        Abdullah Bey, Pembe Hanım’dan Yardım İstiyor;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLADI: “HAMİLELİK TESTİ YAPTIRDIM!”

        'Kızılcık Şerbeti’nin önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşacak yeni bölümünden ilk tanıtımı, bölümün şoke eden final sahnesinin ardından ekrana geldi. Dizide dengelerin değişeceğinin sinyalini veren görüntülerde, Pembe’nin, Abdullah’ı köşke yeniden kabul ettiği görülürken, “Meri konağa dadı olarak mı geliyor?” sorusunu da akıllara getirdi. Fatih ve Görkem arasında büyük bir tartışmanın yaşandığı tanıtımda hamilelik testi yaptığını Giray’a müjdeleyen Doğa’nın hayal kırıklığı ekrana geldi. Ömer, Kıvılcım ve Cemal’in aynı mekanda görüldüğü tanıtımda Ömer ve Cemal arasında yaşananlar ise büyük merak konusu oldu.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 70'inci Bölüm Tanıtımı;

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.7

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        #kızılcık şerbeti

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
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