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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polis memuru babasının tartıştığı komşusunu vurdu | son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Polis memuru babasının tartıştığı komşusunu vurdu!

        İstanbul'da, iddiaya göre bir polis memuru, aynı apartmanda oturan komşusunu silahla vurdu. Yerde yaralı yatan komşu dakikalarca sokak ortasında sopalarla darp edildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürülürken olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 13:12 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:12
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        Polis memuru babasının tartıştığı komşusunu vurdu!
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        İstanbul Esenler'de olay, Fatih Mahallesi'nde bir sokakta gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre aynı apartmanda oturan iki komşu henüz bilinmeyen bir nedenle apartman girişinde tartışmaya başladı.

        POLİS DE KAVGAYA DAHİL OLDU

        DHA'da yer alan habere göre tartışma giderek büyüdü ve taraflardan birinin polis memuru olan oğlu da kavgaya dahil oldu.

        AYAĞINDAN VURDU DARP EDİLDİ

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        Polis, yanında bulunan silah ile babasıyla kavga eden komşusunu ayağından vurdu. Kavgaya polisin diğer yakınları da dahil olunca yerde yatan kişi sopalarla dakikalarca darp edildi.

        4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk dildi. Sağlık ekipleri ayağından yaralanan kişiyi ambulansla hastaneye götürürken, polis ekipleri olaya karışan 4 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

        FECİ DARP KAMERAYA YANSIDI

        Sokakta ikamet eden Hasan Kültepe, "Ben sesi duydum, baktım ki sokakta kavga vardı. Sonra polisler geldi. Birisini vurmuşlar. Saat 02.30, 03.00 gibi oldu kavga" dedi. Öte yandan polis memurunun havaya ateş açtığı ve yaralının yerde fırça sapı ve sopalarla darp edildiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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