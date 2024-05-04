Faruk Turgut'tan Müjdat Gezen'e tepki: Güçlenerek devam edeceğiz
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Müjdat Gezen'in diziyle ilgili açıklamasına tepki göstererek, "Daha da güçlenerek devam edeceğiz. Kimse merak etmesin" dedi
Müjdat Gezen; SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında, "Kızılcık Şerbeti'nde çalışan arkadaşların bir grubu, 'Dizi artık haziranda bitse de önümüzdeki sezon devam etmese' demeye başlamışlar" ifadelerini kullandı.
Müjdat Gezen
Dizide 'Fatih Ünal' karakterini canlandıran Doğukan Güngör, konuya dair açıklama yaparak, "Kim demiş, bizim haberimiz yok? Gayet mutluyuz" dedi.
Doğukan Güngör
'GÜÇLENEREK DEVAM EDECEĞİZ'
Müjdat Gezen'in sözlerine 'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut da tepki gösterdi. Turgut; "Yaşını başını almış oyuncuların YouTube programlarında, 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları ve senaryosu ile ilgili dedikodu yapması hoş olmadı. Daha da güçlenerek devam edeceğiz. Kimse merak etmesin" diye konuştu.