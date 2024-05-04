Müjdat Gezen; SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında, "Kızılcık Şerbeti'nde çalışan arkadaşların bir grubu, 'Dizi artık haziranda bitse de önümüzdeki sezon devam etmese' demeye başlamışlar" ifadelerini kullandı.

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Doğukan Güngör

'GÜÇLENEREK DEVAM EDECEĞİZ'

Müjdat Gezen'in sözlerine 'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut da tepki gösterdi. Turgut; "Yaşını başını almış oyuncuların YouTube programlarında, 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları ve senaryosu ile ilgili dedikodu yapması hoş olmadı. Daha da güçlenerek devam edeceğiz. Kimse merak etmesin" diye konuştu.