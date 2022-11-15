"Bunlar bizim hiç alışık olduğumuz işler değil"

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Kıvılcım’la tartışan Çimen’in ablasının yanına gittiği tanıtımda Doğa’nın babası Kayhan, iş için Fatih ve ailesine yaklaşmaya başlıyor. Kıvılcım ve Ömer’in baş başa olduğu anlar dikkat çekerken, ikilinin arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor.

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Doğa’nın düğün öncesi ailesiyle birlikte çıktığı bekarlığa veda partisi Fatih’in ailesinin büyük tepkisini çekti. Fatih ve Doğa’nın ilk kez restleştiği bölümde çiftin ilk tartışması da gerçekleşti. Gelinlik seçiminde de ayrı düşen iki ailenin düğün günü yaşadıklarını, izleyenler nefeslerini tutarak seyretti.

Doğa’nın teyzesi Alev’in organize ettiği düğünde, dansçıların sahne alması Fatih’in ailesinin davetlilerinin mekanı terk etmesine neden oldu. Bölümün final sahnesinde ise yaşananları daha fazla kaldıramayan Kıvılcım gözyaşlarına boğuldu. Kıvılcım’ı, ona yakınlaşmaya başlayan Ömer’in teselli etmesi dikkatleri çekti.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.