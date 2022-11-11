'Kızılcık Şerbeti'nde yeni isimler

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SHOW TV’de ekrana gelen, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', her cuma büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümüyle yeni isimler ekrana geliyor.

'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna başarılı oyuncular Serkan Tınmaz, Soydan Soydaş, Alara Özbey ve Murat Tavlı dahil oldu. Soydan Soydaş’ın, 'Doğa' (Sıla Türkoğlu) ve 'Çimen'in (Selin Türkmen) babası 'Kayhan' karakterine hayat verdiği dizide Alara Özbey, Kayhan’ın nişanlısı 'Ecem’i canlandırıyor. Babası Kayhan’ın nişanlısıyla Doğa’nın düğününe katılmak için İstanbul’a gelmesi dizideki tüm dengelerin değişmesine neden olacak.

Murat Tavlı, 'Nilay'ın (Feyza Civelek) ağabeyi 'İhsan' karakterine hayat verirken, Serkan Tınmaz ise 'Alev'in (Müjde Uzman) asistanı 'Umut'u canlandırıyor.

BÜYÜK DÜĞÜN BU AKŞAM!

Dizide büyük bir merakla beklenen Doğa ve Fatih’in düğünü bu akşam yayınlanacak bölümle ekrana geliyor. Yeni bölümde; muhafazakar ailenin içinde tanıdığı Ömer ile farklı bir ortamda bir araya gelen Kıvılcım, Ömer’in kendisini olduğundan başka tanıyacağı endişesine kapılır. Her ne kadar bunun önemli olmadığını söylese de için için Ömer’in düşüncelerini kafasına taktığının bilincindedir. Teyzesi Alev’in düzenlediği bekarlığa veda partisine katılan Doğa, partinin biraz abartılı olması nedeniyle başta Fatih olmak üzere tüm ailenin hışmına uğrar. Düğün öncesi tatsızlığı uzatmak istemeyen Pembe ortalığı az da olsa sakinleştirir. Düğünde farklı aile kültürlerinden gelen bir takım zorluklar yaşanacaktır.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!