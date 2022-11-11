'Kızılcık Şerbeti'nde yeni isimler

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', her cuma büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümüyle yeni isimler ekrana geliyor.
'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna başarılı oyuncular Serkan Tınmaz, Soydan Soydaş, Alara Özbey ve Murat Tavlı dahil oldu. Soydan Soydaş’ın, 'Doğa' (Sıla Türkoğlu) ve 'Çimen'in (Selin Türkmen) babası 'Kayhan' karakterine hayat verdiği dizide Alara Özbey, Kayhan’ın nişanlısı 'Ecem’i canlandırıyor. Babası Kayhan’ın nişanlısıyla Doğa’nın düğününe katılmak için İstanbul’a gelmesi dizideki tüm dengelerin değişmesine neden olacak.
Murat Tavlı, 'Nilay'ın (Feyza Civelek) ağabeyi 'İhsan' karakterine hayat verirken, Serkan Tınmaz ise 'Alev'in (Müjde Uzman) asistanı 'Umut'u canlandırıyor.
BÜYÜK DÜĞÜN BU AKŞAM!
Dizide büyük bir merakla beklenen Doğa ve Fatih’in düğünü bu akşam yayınlanacak bölümle ekrana geliyor. Yeni bölümde; muhafazakar ailenin içinde tanıdığı Ömer ile farklı bir ortamda bir araya gelen Kıvılcım, Ömer’in kendisini olduğundan başka tanıyacağı endişesine kapılır. Her ne kadar bunun önemli olmadığını söylese de için için Ömer’in düşüncelerini kafasına taktığının bilincindedir. Teyzesi Alev’in düzenlediği bekarlığa veda partisine katılan Doğa, partinin biraz abartılı olması nedeniyle başta Fatih olmak üzere tüm ailenin hışmına uğrar. Düğün öncesi tatsızlığı uzatmak istemeyen Pembe ortalığı az da olsa sakinleştirir. Düğünde farklı aile kültürlerinden gelen bir takım zorluklar yaşanacaktır.
Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!