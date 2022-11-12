'Kızılcık Şerbeti' cuma akşamına damga vurdu

Reyting sıralamasında büyük bir çıkış yapan dizi; ABC1 20+’da 5.02 izlenme oranı 11.40 izlenme payı, AB’de 4.57 izlenme oranı 12.06 izlenme payı, Total’de ise 3.75 izlenme oranı ile 8.90 izlenme payı elde etti.
Sürükleyici hikayesiyle Cuma akşamının odağı olan dizi, sosyal medyaya da damga vurdu. Dizi #KızılcıkŞerbeti etiketiyle Twitter’da yaklaşık 3 buçuk saat süresince TT listesinin zirvesinde yer aldı. Ekran başındaki izleyenler dizinin başarılı hikaye ve oyuncu kadrosuna sosyal medyadan beğenilerini dile getirdiler.
DOĞA VE FATİH’İN BEKLENEN DÜĞÜNÜ EKRANA GELDİ
Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde, Doğa’nın düğün öncesi ailesiyle birlikte çıktığı bekarlığa veda partisi Fatih’in ailesinin büyük tepkisini çekti. Fatih ve Doğa’nın ilk kez restleştiği bölümde çiftin ilk tartışması da gerçekleşti. Gelinlik seçiminde de ayrı düşen iki ailenin düğün günü yaşadıklarını, izleyenler nefeslerini tutarak seyretti.
Doğa’nın teyzesi Alev’in organize ettiği düğünde, dansçıların sahne alması Fatih’in ailesinin davetlilerinin mekanı terk etmesine neden oldu. Bölümün final sahnesinde ise yaşananları daha fazla kaldıramayan Kıvılcım gözyaşlarına boğuldu. Kıvılcım’ı, ona yakınlaşmaya başlayan Ömer’in teselli etmesi dikkatleri çekti.
Doğa ile Fatih’in düğünü;
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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI
Kızılcık Şerbeti’nin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Doğa’nın babası Kayhan ve sevgilisi Ecem’in düğüne gelişi tüm dengeleri değiştirirken, Alev’in, Abdullah Bey ile yemeğe çıktıklarını söylemesi dikkat çekiyor. Pembe’nin, Abdullah’a “O kadınla yemeğe gittin mi, gitmedin mi?” sorusu şimdiden büyük bir merak uyandırdı.
Kızılcık Şerbeti’nin 4. Bölüm Tanıtımı;
Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de.
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