'Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'inden Pembe'ye 'tokat' yanıtı

'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan bölümüne, Görkem'in yaptığı planların açığa çıkması damga vurdu. Daha önce Nilay ve Mustafa'yı ayırmak için plan yapan Görkem', suçu evin annesi Pembe'ye attırmıştı. Görkem'in yaptığı bu plan Ömer tarafından bozuldu. Hale, Görkem'in onu tuttuğunu açıkladı. Hale'nin bu itirafı sonrası Pembe adeta çılgına döndü ve Görkem'e tokat atarak evden kovdu.

REKLAM advertisement1 Sosyal medyada büyük ses getiren bu tokatla ilgili Görkem karakterini canlandıran Özge Özacar, Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Özge Özacar, Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu ve Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç ile yer aldığı fotoğrafına; "Senin vurduğun yerde gül biter. Seninle karşılıklı oynamaksa bir şans… Seni çok seviyorum" notunu düştü.