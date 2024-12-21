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        Haberler Magazin 'Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'inden Pembe'ye 'tokat' yanıtı

        'Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'inden Pembe'ye 'tokat' yanıtı

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümüne 'Pembe'nin 'Görkem'e attığı tokat damga vurdu. Dizide Görkem'i canlandıran Özge Özacar, sosyal medya hesabından Sibel Taşçıoğlu ile paylaşım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 17:50 Güncelleme: 21.12.2024 - 17:50
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        "Senin vurduğun yerde gül biter"
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        'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan bölümüne, Görkem'in yaptığı planların açığa çıkması damga vurdu. Daha önce Nilay ve Mustafa'yı ayırmak için plan yapan Görkem', suçu evin annesi Pembe'ye attırmıştı. Görkem'in yaptığı bu plan Ömer tarafından bozuldu. Hale, Görkem'in onu tuttuğunu açıkladı. Hale'nin bu itirafı sonrası Pembe adeta çılgına döndü ve Görkem'e tokat atarak evden kovdu.

        Sosyal medyada büyük ses getiren bu tokatla ilgili Görkem karakterini canlandıran Özge Özacar, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

        Özge Özacar, Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu ve Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç ile yer aldığı fotoğrafına; "Senin vurduğun yerde gül biter. Seninle karşılıklı oynamaksa bir şans… Seni çok seviyorum" notunu düştü.

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        #kızılcık şerbeti
        #özge özacar
        #Sibel Taşçıoğlu

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