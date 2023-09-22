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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti' kadrosunda yeni isimler

        'Kızılcık Şerbeti' kadrosunda yeni isimler

        SHOW TV'nin yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın paylaştığı fenomen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nin kadrosuna yeni isimler dahil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 11:22 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:27
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        • 1

          Başarılı oyuncu Kayra Şenocak, Bahtiyar Memili ve genç oyuncular Gizem Yanık, Aysun Demir Kurtuldu, “Kızılcık Şerbeti”nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde izleyiciyle buluşacak.

        • 2

          Kayra Şenocak, dizide başarılı bir iş adamı olan Ertuğrul İslamoğlu karakterine hayat veriyor. Sanata düşkün, koleksiyoner bir iş adamı olan Ertuğrul, Nursema’nın hat çalışmalarına hayran kalacak ve onunla tanışmak isteyecek.

        • 3

          Gizem Yanık, Ertuğrul’un kızı Mihriban’a, Aysun Demir Kurtuldu ise Neslihan karakterine hayat verecek.

        • 4

          Nilay’ın yakın akrabası olan Zülkar karakterini ise Bahtiyar Memili canlandıracak.

        • 5

          Kolay yalan söyleyen, kendine inandırma gücü kuvvetli, pratik zekalı, entrika çevirme potansiyeli yüksek biri olan Zülkar’ın, Ünal ailesine girebilmek için türlü oyunlara başvurması dizide renkli anlara sahne olacak.

        • 6

          Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği "Kızılcık Şerbeti", bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana gelecek.

        • 7
        • 8

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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