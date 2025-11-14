Habertürk
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti' kadrosuna Yalçın Hafızoğlu dâhil oldu

        'Kızılcık Şerbeti' kadrosuna Yalçın Hafızoğlu dâhil oldu

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna genç oyuncu Yalçın Hafızoğlu dâhil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 10:50 Güncelleme: 14.11.2025 - 10:53
        'Kızılcık Şerbeti'ne dâhil oldu
        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna genç oyuncu Yalçın Hafızoğlu dâhil oldu.

        Yalçın Hafızoğlu ve Selin Türkmen
        Yalçın Hafızoğlu ve Selin Türkmen

        Dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde, Yalçın Hafızoğlu’nun hayat verdiği Emir karakteri, ilk kez izleyiciyle buluşacak. Çimen ve Emir’in arkadaş grubu sayesinde yollarının kesişeceği bölümde ikili, dolu dizgin bir aşka yelken açıyor.

        Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #kızılcık şerbeti
        #Yalçın Hafızoğlu

