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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti' kadrosuna Özge Özacar dahil oldu

        'Kızılcık Şerbeti' kadrosuna Özge Özacar dâhil oldu

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna güzel oyuncu Özge Özacar dâhil oldu. Özacar'ın canlandırdığı sürprizlerle dolu karakter, dizinin bu akşam ekrana gelecek bölümünde izleyicilerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 11:27 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:27
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        'Kızılcık Şerbeti' kadrosuna Özge Özacar dâhil oldu
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna güzel oyuncu Özge Özacar dâhil oldu.

        Özge Özacar
        Özge Özacar

        Özge Özacar’ın canlandırdığı sürprizlerle dolu karakter, dizinin bu akşam ekrana gelecek bölümünde izleyicilerle buluşacak.

        Ağır bir hastalığı yendikten sonra hayatında yeni bir sayfa açılan Ömer (Barış Kılıç) yeni bölümde bu gizemli karakterle bir araya geliyor. Özge Özacar’ın canlandırdığı karakterle akıllara gelen, “Ömer yeni bir aşka yelken mi açıyor?” sorusu bu akşam cevap bulacak.

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Gizem Yanık, Pelin Bölükbaşı, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

        'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #kızılcık şerbeti
        #show tv
        #özge özacar

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