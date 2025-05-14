Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Kızılcık Şerbeti' ekibi 100'üncü bölümü kutladı

        'Kızılcık Şerbeti' ekibi 100'üncü bölümü kutladı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 100'üncü bölümü özel bir organizasyonla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 15:48 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        100'üncü bölüm kutlaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' ekibi, 100'üncü bölümü özel bir organizasyon ile kutladı. Dizi oyuncuları ve SHOW TV yöneticilerinin tam kadro katıldığı gecede, ait eğlenceli anlar yaşandı.

        "TÜRK TELEVİZYON TARİHİNE GEÇEN BİR İŞ YAPTIK"

        'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: 'Kızılcık Şerbeti, 3'üncü sezonunu tamamladı. İnşallah 4'üncü sezonunda da devam eder. Bu anlamda buraya destek olan en başta yazarlarımız Melis Hanım ( Civelek) ve Zeynep'e (Gür) yönetmenlerimize, her karakteri olağanüstü bir çabayla ve motivasyonla oynayan oyuncularımıza ve bütün teknik ekibimize çok çok teşekkür ediyorum. Cidden olağanüstü bir performansla Türk televizyon tarihine geçen bir iş yaptık. Bu anlamda da bu onuru, gururu hep birlikte yaşamanın adına bu geceyi birlikte yaşayalım istedik. Onun için herkese geldikleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu 4'üncü sezonda da aynı performans, aynı başarı, aynı reytingle işi nihayetlenecek bir noktaya taşırız. Herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Elinize, yüreğinize sağlık.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Ehliyetsiz sürücü liseli Kübra'nın ölümüne yol açtı!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        9 kurşunlu 'Yasak aşk' cinayetinde karar çıktı!
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        "Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz"
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!