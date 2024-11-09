'Kızılcık Şerbeti', birinciliği bırakmıyor

SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle her hafta olduğu gibi tüm kategorilerde birinci oldu.

Sosyal medyaya her hafta damga vuran dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile X’in TT listesinde yaklaşık 6 saat yer alarak gündemin en çok konuşulan konusu oldu.

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Fatih her şeye rağmen Doğa’nın yanında oluyor;

Asude; Nursema ve Firaz’ı akşam yemeğinde ağırladı. Nursema, Firaz’ın Gökhan’la olan konuşmasına istemeden kulak misafiri oldu. Firaz’ın kendisi hakkındaki olumsuz düşüncelerini duyan Nursema adeta sarsıldı. Metehan‘ın kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunması Ömer’i endişelendirdi. Kıvılcım’dan bu konuda destek isteyen Ömer onunla bir akşam yemeğinde buluştu. Buluştukları akşam yemeğine bir anda Cemal’in de gelmesi Kıvılcım’ı şüpheye düşürdü. Kendisini takip ettiğinden şüphelenen Kıvılcım, olayı çözmek için Meri ile bir buluşma ayarladı. Kıvılcım’ı telefonundan takip eden Cemal’in aynı mekana gelmesi Kıvılcım’ı şoke etti. Görkem, Hale’yi yönlendirerek Fatih’in onu bulmasını sağladı. Fatih’in, Hale’yi Nilay’la yüzleştirmek için köşke getirmesiyle yaşananlar dizide adeta deprem etkisi yarattı. Hale’nin, Mustafa ve Nilay’ı ayırmak için kendisini Pembe’nin tuttuğunu söylemesi Ünallar’ı ayağı kaldırdı. Görkem’in oyunuyla iftiraya uğrayan Pembe’ye ev halkı isyan etti. Bölümün final sahnesinde Pembe’nin evden ayrılarak akıl hocası dediği Halime’nin yanına gitmesi bölüme damga vurdu.

Ünallar ailesine yeni bir bomba daha düşüyor;

Pembe uğradığı iftiradan sonra akıl hocasından yardım istiyor;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLADI!

DOĞA İLE FATİH YAKINLAŞIYOR!

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Pembe’nin, Halime’nin isteğiyle eski mahallesine geri dönerek her şeye yeniden başlayacağını söylemesi büyük merak uyandırdı. Kıvılcım’ın Cemal ile yüzleştiği tanıtımda Nursema ve Firaz’ın atölyesini polis basıyor. Abdullah’ın Meri’ye hediye alması dikkat çekerken Doğa, Giray’ı terk ederek evine dönüyor. Tansiyonun yükseldiği tanıtıma Doğa ve Fatih’in yakınlaşması damga vuruyor.