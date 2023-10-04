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        Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti Alev’e rakip geliyor! Ünlü isim kadroda!

        Kızılcık Şerbeti Alev'e rakip geliyor! Ünlü isim kadroda!

        SHOW TV ekranlarının Cuma akşamları en çok izlenen dizisi olan Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta fırtınalar kopuyor. Yiğit Kirazcı'nın "Rüzgar" karakteriyle projeye dahil olmasının ardından bir oyuncu daha kadroya girdi. İşte Alev'e rakip olacak o isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 11:22 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:22
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        • 1

          Cuma akşamları SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde bu hafta zorlu anlar yaşanacak. Yeni bölümün fragmanında görülen ve kadroya yeni giren Yiğit Kirazcı'nın ardından, bu sefer de Alev'e rakip geliyor.

        • 2

          Gold Film‘in Show TV için çektiği Kızılcık Şerbeti’nde her bölüm heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Ketche‘nin yönettiği diziye Yiğit Kirazcı 'Rüzgar' rolüyle dahil olmuştu. Ne yazık ki Rüzgar, tek başına gelmemiş…

        • 3

          Alev'in geçtiğimiz bölümde yemek masasında bir anda evleneceğini söylemesiyle ev halkı şoke olmuştu. Kıvılcım'a Rüzgar ile barışma yolunda olduğunun yalanını söyleyen Alev'in karşısına yeni bölümde gerçekten Rüzgar çıkacak. Yalnız Alev zor anlar yaşayabilir çünkü Rüzgar sevgilisi ile gelecek...

        • 4

          Diziye dahil olan Yiğit Kirazcı'nın canlandıracağı Rüzgar karakteri, sevgilisi Helin ile birlikte geliyor. Alev'e rakip olan Helin'i ise sevilen isim Ebru Destan canlandıracak.

        • 5

          İşte kadroya Helin olarak katılan ünlü oyuncu Ebru Destan...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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