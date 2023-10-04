Kızılcık Şerbeti Alev'e rakip geliyor! Ünlü isim kadroda!

Cuma akşamları SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde bu hafta zorlu anlar yaşanacak. Yeni bölümün fragmanında görülen ve kadroya yeni giren Yiğit Kirazcı'nın ardından, bu sefer de Alev'e rakip geliyor.