Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyen seyirciler, Kızılcık Şerbeti 90. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Cuma akşamlarına damgasını vuran Gold Film imzalı dizinin yeni bölümünde, Mustafa’nın, Meri ile baş başa yaptığı sohbetler Nilay’ın hoşuna gitmez ve rahatsızlığını dile getirir. Öte yandan Nursema ve İlhami’nin otelde yapılan nişan töreni hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacaktır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD…