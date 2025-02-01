Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz akşam 86. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti 86. bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizinin son bölümünde Firaz’ın, Nursema’ya aşkını ilan etmesi üzerine çok öfkelenen Nursema, Firaz’dan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalıştı. İşte, Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle izle full HD, tek parça ve kesintisiz…