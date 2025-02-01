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        Haberler Bilgi Magazin KIZILCIK ŞERBETİ 86. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA || Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD ve kesintisiz yayında

        Kızılcık Şerbeti 86. bölüm izle full HD: Kızılcık Şerbeti son bölüm izle tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, 31 Ocak Cuma akşamı 86. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu Gold Film imzalı dizinin son bölümünde Fatih vuruldu. Doğa'nın evine doğru ilerleyen Fatih'e arkadan biri seslendi. "İskender abimizin selamı var" diyerek 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri Fatih'in sol omzuna diğeri ise karnına isabet etti. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Kızılcık Şerbeti 86. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 09:38 Güncelleme: 01.02.2025 - 09:38
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        • 1

          Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz akşam 86. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti 86. bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizinin son bölümünde Firaz’ın, Nursema’ya aşkını ilan etmesi üzerine çok öfkelenen Nursema, Firaz’dan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalıştı. İşte, Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle izle full HD, tek parça ve kesintisiz…

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 86. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Kızılcık Şerbeti'nin 86. Bölümünde; Firaz’ın, Nursema’ya aşkını ilan etmesi üzerine çok öfkelenen Nursema, Firaz’dan mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışacaktır.

        • 3

          Sevtap’ın kurtulması için ona böbreğini vermeyi teklif eden Nilay, sağlık sorunları nedeniyle istediği sonucu alamaz.

        • 4

          Bu arada bir sokak köpeğine yardım etmesi, devamında büyük olaylara neden olacaktır.

        • 5

          Doğa dikkati sayesinde Fatih’in peşine taktığı adamı fark eder ve Fatih’e küçük bir oyun oynar.

        • 6

          Bebek konusunda ikilemde kalan Kıvılcım, bir karar verip uygulayacağı esnada Ömer’in müdahalesiyle yine çıkmaza düşecektir.

        • 7

          Yeni aldıkları otelin vale hizmeti konusunda başları ağrıyan Ünal ailesi bu konuyu çok önemsemezse de durum onların sandığından da vahim bir hal alacaktır.

        • 8

          KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE

          31 Ocak Cuma akşamı ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinin 86. Bölümünü Show TV üzerinden tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

          KIZILCIK ŞERBETİ 86. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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