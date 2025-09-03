Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti', 12 Eylül'de dönüyor

        'Kızılcık Şerbeti', 12 Eylül'de dönüyor

        SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni sezonundan ilk tanıtımı, izleyicilerle buluştu. 'Kızılcık Şerbeti', 12 Eylül Cuma günü, 4'üncü sezonuna başlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 21:05 Güncelleme: 03.09.2025 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kızılcık Şerbeti' 12 Eylül'de dönüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, 'Kızılcık Şerbeti', yeni sezon yayın hayatına, 12 Eylül Cuma günü başlayacak. 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni sezonundan ilk tanıtım izleyicilerle buluştu.

        İşte Kızılcık Şerbeti’nin 4'üncü Sezon Tanıtımı;

        Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı 'Kızılcık Şerbeti'nin büyük merak uyandıran tanıtım ekrana adeta bomba gibi düştü.

        Yayınlanan tanıtımda, Mustafa’nın açtığı yaraları sarmaya çalışan ailelerin, sınavları devam ederken Kıvılcım ile Ömer arasındaki gerginlik dikkat çekiyor.

        REKLAM

        Abdullah’ın değişiminin merak uyandırdığı tanıtımda Işıl’ın gözlerden uzak randevusu akıllarda soru işareti bırakıyor. Doğa’nın Fatih’e boşanma teklifinde bulunması ve Firaz’ın evliliğiyle ilgili pişmanlığını Nursema’ya itiraf etmesi yeni sezonda suların durulmayacağının sinyalini veriyor.

        Asude’nin yeğeni Asil’in (Erkan Avcı) gelişi yeni depremlerin habercisi olurken tanıtımın final sahnesi izleyenleri adeta şoke ediyor.

        Firaz’ın; "Hiç kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim" sözleriyle attığı mesajın ardından Doğa ve Işıl’ın aynı anda telefonlarını ellerine alması heyecanı doruğa tırmandırıyor.

        REKLAM

        Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', 12 Eylül Cuma akşamı, saat 20.00’de yeni sezonuyla SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        Halk otobüsü şoförünü camdan uzanıp bıçakladı!
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        3 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        3 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Habertürk Anasayfa