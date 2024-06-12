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        Haberler Gündem Ankara Kızılcahamam'da otomobil takla attı: Anne-kız öldü, 2 yaralı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kızılcahamam'da otomobil takla attı: Anne-kız öldü, 2 yaralı

        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada anne Durkız Akbaş ile kızı Filiz Akbaş Özüdoğru yaşamını yitirdi. Kazada, Filiz Akbaş Özüdoğru'nun eşi sürücü Murat Özüdoğru ile 1 çocukları yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 00:34 Güncelleme: 12.06.2024 - 00:34
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        Otomobil takla attı: Anne-kız öldü, 2 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde Kızılcahamam Akdoğan köyü mevkisinde meydana geldi.

        Ankara'dan Kızılcahamam istikametine ilerleyen Murat Özüdoğru yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Durkız Akbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sürücü Murat Özüdoğru ile otomobildeki eşi ve 1 çocuğu ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Filiz Akbaş Özüdoğru da kaldırıldığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Baba ile çocuğu tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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