Yapılışı normal mantıya göre daha kolay olan ama en az onun kadar lezzetli kızarmış mantı tarifiyle sizlerleyiz. Peki kızarmış mantı nasıl yapılır? Kızarmış mantı malzemeleri nelerdir? İşte tava mantı tarifi...

HAMURU İÇİN;

4 su bardağı un

2 adet yumurta

1 buçuk su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

İÇ HARCI İÇİN;

Yarım kilo kıyma

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pulpiber

SOSU İÇİN;

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı nane

YAPILIŞI

Unu geniş bir kapta eleyin. Üzerine tüm malzemeleri ekleyip yoğurun. Hamur kıvam aldıktan sonra 1 saat kadar üzeri örtülü şekilde dinlendirin.

Soğanları küp küp doğrayın ve kıyma ile birlikte yoğurun, baharatları ilave edin. Hamuru açarken iç harcı buzdolabında bekletmeyi ihmal etmeyin. Tezgahı unlayıp hamuru ince bir şekilde açın

Hamurunuzu dilediğiniz büyüklükte açınca, bıçak yardımı ile yatay ve dikey şeritlerle kareler oluşacak şekilde kesin.

Oluşan minik karelerin ortasına kıymalı iç harcınızı ekleyerek karşılıklı kenarları birleşecek şekilde bohça şeklini verin. Geniş bir tavada mantıları kızartın. Mantı kızarırken, sarımsaklı yoğurt hazırlayın. Ardından tereyağını bir tavada eritin. İçerisine nane ve pulbiberi ilave edin. Tavada kızaran mantıları yoğurt ve tereyağı ile servis edin. Çıtır mantılarınız hazır! Afiyet olsun.