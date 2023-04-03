Kız Kulesi'nin restorasyonunla ilgili yapılan son açıklamada, "Kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarılmış" denilmişti. Kaplama ve sonlandırma aşaması da bitmek üzere olan kubbede yapılan son çalışmalar drone ile görüntülendi. Kız Kulesi'nin restorasyonun yanı sıra deprem güçlendirme çalışması da yapılıyor.