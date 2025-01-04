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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız kardeşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu | Son dakika haberleri

        Kız kardeşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Onur S., aralarında husumet bulunan kız kardeşinin eski erkek arkadaşı Muzaffer Mert K.'yı pompalı tüfekle bacağından yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 21:16 Güncelleme: 04.01.2025 - 23:30
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        Gebze'de pompalı tüfekle saldırı
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        Olay, saat 17.00 sıralarında Köşklü Çeşme Mahallesi 528. Sokak’ta meydana geldi. Onur S., aralarında husumet bulunan, kız kardeşinin eski erkek arkadaşı Muzaffer Mert K. ile sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Onur S., yanındaki pompalı tüfekle Muzaffer Mert K.’ya ateş açtı. Sağ bacağından yaralanan Muzaffer Mert K. yığılırken, Onur S. ise kaçtı.

        Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muzaffer Mert K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, Onur S.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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        #Gebze
        #pompalı tüfek
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