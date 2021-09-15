Kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı!

DHA

Olay, dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Kız arkadaşı Cansu K. ve kardeşi T.K. ile birlikte mahallede olan Abdullah I., Cansu K.'nin eski sevgilisi Ömürcan B. ile yolda karşılaştı.

DHA'nın haberine göre, ikili arasında çıkan tartışma, büyüyerek, kavgaya dönüştü. İddiaya göre Abdullah I. ve T.K., Ömürcan B.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ömürcan B., ambulans ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheliler de kamyonet ile olay yerinden kaçtı.

Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. T.K. ve Abdullah I., Ulugazi Toki Konutları'nda suç aletiyle yakalanıp, gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.