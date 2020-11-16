Kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs eden sanığa 53 yıla kadar hapis istemi

AA

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Emre Çiçek, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi.

Tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığınca hazırlanan raporda, olayda mağdurun boyun bölgesindeki kesi sonucu oluşan ses tellerindeki hasar ve bunun sonucunda oluşan ses kısıklığının kişinin konuşmasında sürekli zorluğa neden olduğu belirtildi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan Emre Çiçek'in kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ı olay günü olan 6 Şubat 2019’da arayarak bir sürprizinin olduğunu söyleyip kiraladığı arabayla evden aldığı anlatıldı.

İkilinin birlikte yemek yedikten sonra sanığın Rabia Kaçmaz'ı daha önce çalıştığı tekstil atölyesine götürdüğüne yer verilen mütalaada, sürpriz hazırladığını söyleyen sanık Emre Çiçek'in mağduru zorla içeri götürdüğü kaydedildi.

Mütalaada, sanık Emre Çiçek’in burada mağdurun ağzını ve burnunu tutarak soluksuz bıraktığı, ellerine plastik kelepçe takarak özgürlüğünü kısıtladığına vurgu yapılarak, sanığın atölyenin arka kısmına götürdüğü mağdurun boğazını çenesinden aşağı doğru falçata ile kestiği kaydedildi.

Mağdura yönelik darp ve işkecesini sürdüren sanığın bıçakla Rabia Kaçmaz'ı yaraladığı, yastıkla boğmaya çalıştığı ve cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı belirtilen mütalaada, bu olaylar sonrasında olay yerine gelen sanık Emre Çiçek'in arkadaşı sanık Yunus Kıldır'ın, Çiçek'e "Beni bu işe bulaştırma, merak etme kimseye bir şey gördüğümü söylemem" diyerek gitmeye çalıştığı anlatıldı.

Mütalaada, bunun üzerine iki sanığın birlikte çıktıktan kısa süre sonra tekrar geldikleri atölyede Rabia Kaçmaz'ı bir çuvalın içine koyup araca taşıdıklarına yer verildi.

Sanık Yunus Kıldır'ın bir süre sonra araçtan indiği, Avcılar Firüzköy göl kenarına gelen diğer sanık Emre Çiçek'in ise mağduru yere doğru fırlattığı aktarılan mütalaada, sanığın mağdurun yaşayıp yaşamadığını kontrol etmek için üzerine bastıktan sonra araçla üzerinden geçtiği vurgulandı.

- "Domuz bağı ile bağlanmış halde bulundu"

Sanık Çiçek'in sonrasında babasını arayıp olayı anlattıktan sonra teslim olduğu ve onları olay yerine götürdüğü anlatılan mütalaada, domuz bağı ile bağlanmış ve yarı çıplak vaziyette bulunan yaralı haldeki Rabia Kaçmaz'ın kaldırıldığı hastanede uzun süre yoğun bakımda kaldığı belirtildi.

Mütalaada, sanık Emre Çiçek'in "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "’cinsel saldırı" ve "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından toplam 19 yıldan 53 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, sanık Yunus Kıldır'ın ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada, sanık Kıldır'ın "suçu bildirmeme" suçundan beraatine karar verilmesi istendi.

- Sanıktan "olay abartılıyor" savunması

Duruşmada söz verilen sanık Emre Çiçek, "Avukatımla birlikte savunma yapacağım. Pişmanım ancak olay abartılıyor." dedi.

Mahkeme, taraflara mütalaa karşı beyanda bulunmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Şubat 2019'da yaşanan olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Emre Çiçek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla kadar, sanık Yunus Kıldır'ın "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

Düzenlenen ek iddianame ile sanık Emre Çiçek'in hakkında ayrıca ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçundan da 14 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.