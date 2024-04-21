İsrail'in Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 14'e yükseldi

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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in perşembe (18 Nisan) gününden itibaren Tulkerim'e yönelik saldırılarında şehit olanların sayısı 14'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Saldırılarda yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin güncel bir bilgi henüz verilmezken, Filistin haber ajansı WAFA son olarak 18 Filistinlinin olaylarda yaralandığını duyurmuştu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail ordusunun 18 Nisan'dan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik baskının bittiği ve İsrail güçlerinin bölgeden çekildiği öğrenildi.

REKLAM Ambulansların, İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından söz konusu mülteci kampına girebildiği kaydedildi. KAMPA BASKIN İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu. Tulkerim ile Nur Şems Mülteci Kampı'na İsrail ordusunca düzenlenen saldırılarda iki günde 7 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail askerlerinin, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırılarda öldürdüğü 5 Filistinlinin naaşını alıkoyduğu açıklanmıştı.

HAN YUNUS'TA 50 FİLİSTİNLİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma İdaresi, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentindeki bir toplu mezardan İsrail ordusu tarafından öldürülen 50 Filistinlinin cansız bedeninin çıkarıldığını duyurdu. Sivil Savunma İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Han Yunus Valiliği'ndeki ekiplerimiz, işgal güçleri tarafından toplanarak Nasır Hastanesi’nde toplu olarak defnedilen farklı yaş gruplarından 50 şehidin naaşını ortaya çıkardı.” ifadesine yer verildi. Açıklamada, hala çok sayıda cansız bedenin toplu mezarlarda ve enkaz altında olduğuna işaret edilen açıklamada, sivil savunma ekiplerinin arama ve çıkarma çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

İsrail askerlerinin Han Yunus'a karadan 4 ay boyunca düzenlediği saldırılardan geriye yol kenarları, sokaklar ve evlerin enkazında çok sayıda cansız beden kaldı. Sivil savunma ekipleri, İsrail ordusunun 7 Nisan'da çekildiği kentte cansız bedenleri çıkarma çalışmaları başlatmıştı. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma İdaresi, 9 Nisan’da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından güneydeki Han Yunus kenti ile Gazze’deki Şifa Hastanesi ve çevresinden 409 cenazenin çıkarıldığını duyurmuştu. GREVE GİDİLMESİ ÇAĞRISI Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “Batı Şeria'daki halkımızı pazar günü (bugün) genel greve uymaya, işgal devleti (İsrail) karşısında tüm meydanları ve çatışma noktalarını alev topuna dönüştürmeye ve tüm özgürleri, silahlarını bu işgal devletine ve onun illegal yerleşimcilerine doğrultmaya çağırıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail’in Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda katliam yaptığına dikkat çekilerek, Batı Şeria ile Kudüs halkının tüm alanları İsrail asker ve polislerine karşı mücadele noktasına dönüştürme çağrısı yapıldı. İsrail işgalinin Filistin halkına güvenlik getirmeyeceği vurgusu yapılan açıklamada, Filistin halkının direnişinin zafer ve özgürlük getirene kadar nesiller boyunca süreceği kaydedildi. Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda dün, 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Böylece, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 483’e yükseldi. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.