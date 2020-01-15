Kıyafetleriyle yıla damga vuran isimler!

Kendall Jenner tarafından giyilen bir başka unutulmaz kıyafet Cannes'da giydiği pembe elbiseydi. Sadece renk ve tasarımı ile değil, aynı zamanda fiyatıyla da kadınları şaşırttı. H&M - Giambattista Valli iş birliğiyle satışa sunulan elbise ortalama 500 dolardı ve koleksiyondaki elbiseler kısa sürede tükendi.