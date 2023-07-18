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Kivi ağacı, özgün görünümü ve tatlı-ekşi meyveleriyle popülerlik kazanmış bir meyve ağacıdır. Aslında, kivi ağaçları, uygun iklim koşullarında yetiştirildiğinde büyüleyici meyveler verebilir ve bahçelerinize egzotik bir hava katar. Bununla birlikte, kivi ağacının sağlıklı ve verimli bir şekilde büyümesi için doğru yöntemleri uygulamak ve düzenli bakım yapmak gerekmektedir. Bu yazımızda kivi ağacının nasıl ve nerede yetiştirildiği, bakımının nasıl yapıldığı, çeşitleri ve budama teknikleri hakkında detaylı bilgiler bulacaksınız.

Kivi Ağacı Özellikleri

Kivi ağacı, özgün bir bitki olup çoğunlukla subtropikal iklimlerde yetişir. Yemyeşil yaprakları ve tırmanıcı özelliği ile dikkat çeker. Ağacın dişi ve erkek çiçekleri ayrı ağaçlarda bulunur ve dişi çiçeklerin döllenmesi için erkek kivi ağaçlarına ihtiyaç duyarlar. Kivi meyvesi, oval veya yumurta şeklinde, tüylü bir kabuğa sahiptir. İçindeki etli kısımda ise yeşil veya sarı renkte, tatlı-ekşi bir lezzet barındırır. Kivi ağacının meyve verimi, genellikle 3-5 yıl arasında başlar ve olgunlaşması için 4-6 yıl sürebilir.

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Kivi Ağacı Çeşitleri

Kivi ağaçlarının çeşitleri, meyvenin özelliklerine, kabuk rengine ve büyüme alışkanlıklarına bağlı olarak farklılık gösterir. Bazı popüler kivi çeşitleri şunlardır:

Hayward: En yaygın ve popüler kivi çeşididir. Büyük, oval meyveleri ve kahverengi tüylü kabuğuyla tanınır. Tatlı ve ekşi bir lezzete sahiptir.

Jenny: Diğer bir popüler çeşittir ve genellikle dişi çiçeklerin döllenmesi için kullanılır. Jenny kivisi, yeşil kabuğu ve tatlı lezzetiyle bilinir.

Issai: Kendine verimli bir kivi çeşididir, yani hem dişi hem de erkek çiçekleri aynı ağaç üzerinde bulunur. Küçük boyutu ve yeşil kabuğuyla bilinir.

Bruno: Koyu kırmızı kabuğu ve tatlı lezzetiyle öne çıkan bir çeşittir. İyi bir polinatör olarak görev yapabilir.

Bunlar sadece birkaç örnektir ve farklı iklimlerde yetişen daha pek çok kivi ağacı çeşidi bulunmaktadır.

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Kivi Ağacı Nerede Yetişir?

Kivi ağaçları, sıcak subtropikal iklimleri tercih eder. İyi bir şekilde büyümesi ve meyve vermesi için genellikle yıllık ısı ortalaması 13-25°C arasında olan bölgelerde yetiştirilir. İyi bir güneş ışığına ve rüzgar korumasına ihtiyaç duyarlar. Kivi ağaçları, doğru iklim koşullarına sahip bölgelerde başarılı bir şekilde yetiştirilebilir.

Kivi Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

Kivi ağacı yetiştirmek birkaç farklı yöntemle gerçekleştirilebilir. Kivi ağacı çekirdekten yetiştirilebileceği gibi fidan ekim yöntemiyle de yetiştirilebilir. Çekirdekten yetiştirmek biraz zahmetli ve oldukça uzun bir süreçtir. Öten yandan fidan ekimiyle kivi ağacı yetiştirmek daha kolaydır. Aynı zamanda aşılı olan kivi ağacı fidanları hastalıklara karşı da daha dayanıklı olabilmektedir. Kivi ağacı yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken birkaç püf noktası bulunmaktadır. Bunlar:

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Kivi ağacı için güneşli bir konum seçin. Ağacın gelişmesi ve meyve verimi için tam güneşe ihtiyacı vardır.

Kivi ağacı, iyi drene olan ve organik madde açısından zengin bir toprakta en iyi şekilde büyür. Toprağın pH seviyesi 5.5 ila 7 arasında olmalıdır.

Sağlıklı ve iyi köklendirilmiş bir kivi fidanı seçin. Fidanlar genellikle 1-2 yaşında olmalıdır.

Kivi fidanını dikmeden önce dikim çukuru hazırlayın. Çukurun genişliği ve derinliği fidanın kök yapısına uygun olmalıdır. Fidanı çukura yerleştirin, köklerini düzgün bir şekilde yayın ve toprakla doldurun. Toprağı sıkıştırarak sabitleyin ve iyice sulayın.

Kivi ağacı düzenli sulamayı seven bir ağaçtır.

Kivi ağaçları tırmanıcı bir yapıya sahiptir. Ağaç için bir destekleme sistemi oluşturun.

Kivi ağacına düzenli olarak organik gübre uygulayın.

Soğuk hava koşullarına karşı önlem almak için kökleri malçlamak ve ağacı örtmek gibi yöntemler kullanılabilir.

Kivi Ağacı Nasıl Bakılır?

Kivi ağacı bakımı kivi yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bunun için kivi ağacının temel gereksinimlerini dikkate almanız gerekmektedir. Kivi ağaçları dikildikten sonra sulama, malçlama, gübreleme işlemleri düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Ayrıca tırmanıcı bir yapıya sahip olan kivi için destek sistemi oluşturulmalıdır. Hastalık ve zararlı kontrolü kivi ağacı bakımında özellikle önem isteyen bir konudur. Yaprak bitleri, kivi örümceği, kivi meyve sineği gibi zararlıları kontrol etmek için düzenli olarak gözlem yapın. Hastalıkların önlenmesi için de yaprakların nemli kalmamasına dikkat edin.

Kivi Ağacı Nasıl Sulanır?

Kivi ağacının düzenli ve uygun sulama alması, sağlıklı büyümesi ve meyve verimi için önemlidir. Özellikle yaz aylarında su ihtiyacı artar. Sulama sıklığı, toprak nemine ve iklim koşullarına bağlı olarak değişebilir. Genellikle haftada bir veya iki kez sulama yapmanız yeterli olacaktır. Öte yandan kivi ağacının kök sistemini derinlemesine sulamak önemlidir. Su, köklerin toprak altında iyi bir şekilde yayılmasını teşvik eder. Toprağın en az 30 cm derinliğine nüfuz etmesini sağlayacak şekilde sulama yapmaya özen gösterin.

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Kivi Ağacı Nasıl Budanır?

Kivi ağacının düzenli olarak budanması, ağacın sağlıklı büyümesini teşvik etmek, meyve verimini artırmak ve şekil kontrolü yapmak için önemlidir. Burada kivi ağacı budama tekniklerini bilmek önemli bir noktadır. İşte püf noktaları:

Kivi ağacını kış uykusundayken budamak en iyisidir. Genellikle geç kış veya erken ilkbaharda, ocak veya şubat aylarında budama yapılabilir.

Budama işlemine başlarken, öncelikle ölü, hastalıklı veya zarar görmüş dalları kesmelisiniz. Bunlar, ağacın enerjisini harcamasına engel olur ve hastalıkların yayılmasını önler.

Ağacın iç kısımlarındaki yoğunluğu azaltmak ve hava dolaşımını artırmak için içe doğru büyüyen dalları çıkarın.

Ağaç üzerindeki fazla dalları budayarak ağacın enerjisini daha az sayıda dal üzerinde toplamasını sağlayın.

Ağacın istenilen şekli ve boyutu için dalları uygun bir şekilde kısaltın. Dalları 1/3 oranında kısaltarak yeni büyümeyi teşvik edebilirsiniz.

Ağacı desteklemek ve yönlendirmek için uygun destek yapıları kullanın.

Budama sonrası kesilen alanları bir ağaç yarası iyileştirici ile kaplayabilirsiniz. Bu, enfeksiyon riskini azaltır ve iyileşme sürecini hızlandırır.

Kivi Ağacı Faydaları

Kivi ağacının meyvesi sağlığa birçok fayda sağlamasıyla bilinir. İşte bu tropikal ağacın meyvesinin faydaları:

Kivi meyvesi, C vitamini bakımından oldukça zengindir. Bir kivi meyvesi, günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar. C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Kivi meyvesi, diyet lifleri bakımından zengindir. Lifler, sindirim sistemini düzenler, bağırsak hareketliliğini artırır ve sindirimi kolaylaştırır

Kivi meyvesi, antioksidanlar açısından zengin bir kaynaktır. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşır ve hücre hasarını önler.

Kivi meyvesi, potasyum, folat, E vitamini ve K vitamini gibi birçok önemli mineral ve vitamin içerir.

Kivi meyvesi, kalp sağlığını destekleyen birçok besin içerir.

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