1 SAATTE 250 BİN BEĞENİ!



Bir süredir yeni imajı ile gündemden düşmeyen Tatlıtuğ, tatilde objektif karşısına geçti. Son dönemde Instagram hesabını daha aktif kullanmaya başlayan ünlü oyuncunun, son paylaşımı yine büyük yankı uyandırdı.



Takipçileri 37 yaşındaki Tatlıtuğ'un gönderisine kayıtsız kalmadı. Tatlıtuğ'a, "Yaktın bizi Behlül", "Tokan bile benden havalı" ve "Picasso seni görse tüm tablolarını yakardı!" şeklinde yorumlar geldi.

Tatlıtuğ'un fotoğrafı 1 saatte 250 bin kişi tarafından beğenildi.