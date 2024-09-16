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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, dostlarıyla yaza veda ettiler - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, dostlarıyla yaza veda ettiler

        Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, dostları Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Serkan Keskin, Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'la birlikte tatile çıktı. Yunanistan'ın Marathi Adası'na giden ünlü isimler, yaza birlikte veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 18:02 Güncelleme: 16.09.2024 - 18:57
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          2016 yılından bu yana mutlu evlilikleri süren ve Kurt Efe adında bir oğulları olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, dostlarıyla tatile çıktı.

        • 2

          Ünlü çift, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Serkan Keskin, Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'la birlikte Yunanistan'ın Marathi Adası'na gitti.

        • 3

          Ünlü isimler, yaza Marathi'de veda etti.

        • 4

          Tatilden kareleri Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına "Marathi kesin eğlenmiştir" notunu düştü.

        • 5

          Özge Özpirinçci, Dizer'in paylaşımına kayıtsız kalamadı ve "Beni ışınlayın geri" yorumunu yaptı.

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          Başak Dizer, oğlu Kurt Efe ve Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün kızları Mercan'ın koşup oynadığı anları da yayımladı.

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