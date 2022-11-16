"BEREN İLE ÇALIŞMAK ÇOK KONFORLU"

Tatlıtuğ, Beren Saat ile Amerika'da gerçekleştirdiği film çekimleri hatırlatılınca, "Amerika bitti, döndük. Çok güzel geçti. Harika bir film çektik. Filmin gecesine maalesef katılamadım. Biz ailecek korona olduk ama çok şükür, çocuğumuzla beraber iyileştik. Şimdi herkes iyi" ifadelerini kullandı.

'Aşk-ı Memnu'nun ardından Saat ile kamera karşısına geçtiği hatırlatılan Kıvanç Tatlıtuğ, "Çok keyifliydi. Beren ile çalışmak çok konforluydu. Su gibi akıp, geçti. Yurtdışında çalışmanın yer yer dezavantajları olsa da genel anlamda harikaydı. Çok güzel bir iş oldu" dedi.