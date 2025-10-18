KİT’lerin 2026 yatırım hedefi 679 milyar lira: Hangi KİT ne kadar yatırım yapacak? - İş-Yaşam Haberleri

KİT’lerin 2026 yatırım hedefi 679 milyar lira: Hangi KİT ne kadar yatırım yapacak? - İş-Yaşam Haberleri

"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2026 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kamu teşebbüsleri, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı artıracak tedbirler alacak ve etkin bir insan kaynakları politikası izleyecek.

Atıl durumdaki gayrimenkuller değerlendirilerek, üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek ham madde miktarı ve fiyatıyla üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, programdaki hedefleri sağlayacak şekilde tespit edilecek. Faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda AR-GE ve inovasyon çalışmalarına önem verilecek.

Piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek, bilgi ve iletişim altyapısıyla organizasyon yapıları gözden geçirilecek.

Kamu teşebbüsleri, ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle sorumlu olacak.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak. Teşebbüslerin enerji tüketimleri ve maliyetlerinin azaltılması amacıyla, enerji yönetimi faaliyetlerinin ve enerji verimliliği önlemlerinin uygulanmasına özen gösterilecek.

İşletme faaliyetlerinde etkin risk yönetimi uygulanacak, finansal risklere karşı tedbirler alınacak, tasarruf odaklı yaklaşım gösterilecek. BORÇLAR ZAMANINDA ÖDENECEK Kamu teşebbüsleri, 2026 yılına dair işletme bütçelerini hazırlayarak 31 Aralık'a kadar ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığına veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirecek. Bu teşebbüsler, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacak. Satış fiyatları ve tarifeler, uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar, mali hedefler ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak belirlenecek. REKLAM Kamu işletmeleri, kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın, tüm borçlarını zamanında ödemek ve temettü dahil alacaklarını zamanında tahsil etmek için gerekli tedbirleri alacak. TEŞEBBÜSLERİN 2026 YILI MALİ HEDEFLERİ Öte yandan, KİT'lerin gelecek yıl için mali hedefleri de belirlendi. Buna göre KİT'lerin, 2026'da, toplam 679 milyar 404 milyon 486 bin liralık yatırım yapmaları öngörülüyor. En yüksek yatırımı 332,6 milyar lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yapacak. TPAO'yu 113,1 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 67,8 milyar lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) takip edecek.

Kamu teşebbüslerinin 2026 yılı mali hedefleri (bin lira) şöyle: Kamu teşebbüsleri Yatırım Borçlanma gereği Faiz dışı fazla 1-Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TŞFAŞ) 2.577.000 13.036.728 24.239.366 2-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN) 13.000.000 5.859.336 -10.519.605 3-Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 1.150.000 27.367.522 62.528 4-Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 309.531 15.661.975 3.783.971 5-Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) 10.639.000 225.452.247 53.547.753 6-Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 60.180.000 10.752.434 -10.847.541 7-Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) 332.555.000 209.617.084 -204.070.978 8-Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) 67.834.000 271.842.063 -161.261.574 9-Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 842.000 18.128.944 -12.959.858 10- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 99.200 7.559.396 2.629.138 11-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 1.420.000 1.170.791 2.967.018 12-Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) 650.000 -2.157.821 724.130 13-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) 311.500 585.678 -4.838.856 14-T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 113.085.000 197.973.483 20.383.574 15-TCDD Taşımacılık AŞ 38.000.000 55.108.491 1.106.015 16-Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) 11.090.000 14.399.088 4.743.667 17-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 21.000.000 -7.814.004 2.703.257 18-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) 3.580.000 -360.048 -2.732.952 19-Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) 72.655 526.986 479.550 20-Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) 857.600 -1.136.506 79.782 4046 sayılı Kanuna Tabi Olup Sermayesinin Yarıdan Fazlası Kamuya Ait Olan İşletmeci Kuruluşlar Sümer Holding AŞ 2.000 332.864 63.736 Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ (TDİ) 150.000 38.545 ​​​​​​​-57.704