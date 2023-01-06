"ÇOCUKLARIMIZ DAHA ÇOK KİTAP OKUMAYA BAŞLADI"

Elindeki bu mesleği güzel bir işte kullanmak için çalışma yaptığını ifade eden Doğan, şunları söyledi:

"Okulca bizim en önemli çalışmamız kitap okuma ve kitap okumaya teşvik. Bu proje kapsamında böyle bir uygulama başlattık. Düzenli bir şekilde kitap okuyan, ders çalışan, sınavda iyi puan alan, sosyal etkinlik ve aktiviteye katılan çocuklar benim yanıma geliyor. 'Ben kitabımı okudum.' veya 'Şu etkinliğe katıldım ve bir tıraş olmayı hak ettim.' diye söylüyorlar. Bu vesileyle biz de gelip çocukları memnun ediyoruz. Bu sayede çocuklarımız daha çok kitap okumaya başladı ve büyük bir faydasını gördük."