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        Haberler Dünya Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olan Etna'da hareketlilik sürüyor! | Dış Haberler

        Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olan Etna'da hareketlilik sürüyor!

        Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı Etna'da volkanik hareketlilik sürüyor. İtaya'daki Etna Yanardağı, geceden sabah erken saatlere kadar bir kez daha kül ve lav püskürttü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:29 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:29
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          İtalya’nın güneyindeki Etna Yanardağı, son haftalardaki volkanik hareketliliğinin ardından geceden sabah erken saatlere kadar bir kez daha kül ve lav püskürttü.

        • 2

          Son günlerde volkanik patlamaların yaşandığı Voragine isimli krater, gece saatlerinde bir kez daha kül ve lav püskürtmeye başladı. Kraterdeki volkanik patlamalar, sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.

        • 3

          İtalyan basınında yer alan haberlerde de Etna’daki volkanik patlamalar sebebiyle Katanya Fontanarossa Havalimanı'na inmesi gereken bazı uçakların, yakındaki Palermo'ya yönlendirildiği, bazı uçuşlarda ise rötarların olduğu belirtildi.

        • 4

          Etna'nın hareketliliğine rağmen havalimanının hava trafiğine kapatılmadığı ifade edildi.

        • 5

          ETNA'NIN DENİZ SEVİYESİNDEN YÜKSEKLİĞİ DEĞİŞTİ

          İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsüne (INGV) bağlı Etna Gözlemevi’nin son paylaştığı bilgiye göre, 2021’den bu yana herhangi bir patlamanın olmadığı Etna’nın, Voragine kraterinde haziranın son haftasından beri devam eden volkanik faaliyetler neticesinde deniz seviyesinden yüksekliği arttı.

        • 6

          Etna’da son günlerde sıkça kül ve lav püskürten Voragine kraterinin yüksekliğinin biriken lavlar nedeniyle 3 bin 369 metreye ulaştığı ve yanardağın en aktif kraterlerinden olan 3 bin 347 metre yüksekliğindeki güneydoğu kraterini geçtiği belirtildi. Voragine kraterinde özellikle 5-7 Temmuz’daki yoğun volkanik faaliyetlerin ardından yapılan ölçümlerde seviyesinin yükseldiği tespit edildi.

        • 7

          Son haftalarda kül, lav püskürtme, lav akışı ve sarsıntılar gibi volkanik faaliyetlerin sıkça gözlendiği Etna Yanardağı, Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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