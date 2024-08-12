Kissebükü Antik Kenti'nde, dini merkez ile ticari yapılar ortaya çıktı

Hem temizlik hem de kazılar sonrasında, aslında büyük çapta bir kentten söz edebiliriz. Burası 5'inci yüzyıl ile 7'nci yüzyıla kadar uzanan bir döneme ait. Beşinci yüzyılın ortalarından yedinci yüzyılın başlarına kadar, 'Arap istilası' diye tabir ettiğimiz bir dönemle buradaki halkın kenti terk ettiği biliniyor. Bu durumu sikkeler, mimari ve plastik malzemeler ve diğer küçük buluntularla tarihlendirmek mümkün. Diğer taraftan Helenistik ve Roma dönemi yerleşimi de akropolde bulunuyor. Akropolün eteklerinde yer alan iki nekropol alanında iki mezar yapısı açığa çıkarıldı. Bu mezarlarda küçük heykeller, altın küpeler ve hem Roma hem Bizans dönemine kadar uzanan oldukça karışık iki mezar yapısı ortaya çıkarıldı" dedi.