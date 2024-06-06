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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Kıskançlık' kavgası! Lisanslı boksör vuruldu | Son dakika haberleri

        'Kıskançlık' kavgası! Lisanslı boksör vuruldu

        Zonguldak'ta boksör gencin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 23:42 Güncelleme: 06.06.2024 - 23:42
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        'Kıskançlık' kavgası! Lisanslı boksör vuruldu
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        Zonguldak'ta 'kıskançlık' meselesi nedeniyle çıkan kavgada lisanslı boksör Rıdvan K.'yı (20) tabancayla vurarak yaralayan Berkay K. (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Yeşil Mahalle Kapuz Caddesi'nde dün R.K. (20) ile B.K. (19) arasında iddiaya göre kıskançlık meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine boksör olduğu öğrenilen R.K. sol göğsünün üst kısmından silahla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan R.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ​Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli B.K. saklandığı adreste olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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