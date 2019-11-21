Kişisel Verileri Korumu Kurumu (KVKK),kişisel verilerin önemini çocuklara anlatmak için yerli animasyon “Rafadan Tayfa” ile işbirliği yaptı.

Bu kapsamda çocuklara kişisel verilerin önemini anlatmak için hazırlanan “Veri Tayfa, Rafadan Tayfa” isimli etkinlik, İstanbul’da sergilenmeye başlandı.

KVKK’dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kurumumuz farkındalık çalışmaları kapsamında çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilen ‘Veri Tayfa, Rafadan Tayfa’ isimli müzikli gösteri etkinlikleri İstanbul ilinde başlamıştır. Etkinlikler, program çerçevesinde, ülkemizin birçok ilinde sergilenmeye devam edecektir” denildi.

'ALMASIN SAKIN BİRİ...'

Kurum’un internet sitesinde yer alan bilgiye göre 15 Aralık tarihinde kadar sürecek olan etkinlik, İstanbul’un yanısıra Kocaeli, İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Konya, Ankara, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Adana ve Kayseri’de de gerçekleştirilecek.

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KVKK, Rafadan Tayfa, İSF Studios, TRT Çocuk, Müstakil Sahne Sanatları ve Eğitimi Derneği (MÜSSED) işbirliği ile gerçekleştirilen müzikli gösteride, kişisel verinin ne olduğu, fotoğraf ve video paylaşırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, “Kişisel veriler çok çok özeller… Kişisel verileriniz ise dikkatli ol, almasın sakın biri…” temaları etrafında aktarılıyor.