Terimlerin yazılmasında, zıt anlamlı sözcüklerin birlikte kullanılmasında bazı cümlelerde ise virgül yerine kullanılabilen kısa çizgi ile ilgili cümleler nelerdir? İşte, kısa çizginin kullanım alanları hakkında tüm detaylar…
Kısa Çizgi Kullanımı
Bir adı da tire olan ve diğer noktalama işaretlerine nazaran metinlerde daha az karşımıza çıkan kısa çizginin kullanıldığı yerler ile ilgili detaylı bilgiyi bu başlık altında bulabilirsiniz. Şimdi gelin cümle içinde kullanılan kısa çizgi kullanımı örneklerine birlikte göz atalım:
- Bir metin içindeki satıra sığmayan sözcüklerin bölünmesinde satır sonunda kullanılır.
Örnek:
‘’Geleceği için ölümü göze alan bir millet; insanlık, haysiyet ve şerefinin gereği olan bütün fedakâr-
lığı yapmakla ümit bulur ve hiç şüphesiz ki esirlik zincirini kendi eliyle boynuna geçiren mis-
kin, haysiyetsiz bir millete kıyasla dost ve düşman gözündeki yeri bambaşka olur.”
‘’Her gün odamda oturuyor, kitap okumaya çalışıyordum. Bir tek harfini bile fark etmeden sayfa-
ları çeviriyor, bazen, dikkat etmeye azmederek baştan başlıyor, fakat birkaç satır sonra gene zihni-
min başka yerlerde dolaştığını görüyordum.’’
- Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur, bitişik yazılır.
Örnek:
- Bu filmi - film seyretmeyi çok severim - geçen sene üç kez izlemiştim.
- Bütün arkadaşlarım - Ahmet hariç – verdiğim partiye katıldılar.
- Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır.
Örnek:
ver-, gör-, git-, gel-, sev- vb.
- Kelimelerin kök, gövde ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır.
Örnek:
- ay-dın-lık
- gir-iş-ken
- Bir sözcüğü hecelerine ayırmakta kullanılır.
Örnek:
- ba-kı-yo-rum
- ça-lı-şa-ca-ğım
- bil-gi-sa-yar vs
- Kısa çizgi; bir olayın başlangıç ve bitiş tarihi arasında da kullanılmaktadır.
Örnek:
- Dünya Savaşı (1914-1918) 4 yıl boyunca devam etmiştir.
- Birbirleri arasında ilgi ve ilişki kurulan iki kelime arasında kullanılabilir:
Örnek:
- Türkçe, Ural-Altay dil ailesi içinde yer almaktadır.
- Tüm öğrencilerimize, 2021-2022 eğitim öğretim yılında başarılar dileriz.
- Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır.
Örnek:
- Galatasaray-Fenerbahçe maçı bu akşam 20:00’da İstanbul’da oynanacak.
- İngilizce-Türkçe sözlüğümü evde unutmuşum.
- Bursa-İstanbul yolu
- Türk-Yunan ilişkileri bu sıralar gergin seyrediyor.
- Dün akşam 3-4 kişi seni sordu.
- 20-25 yaşlarında bir genç
- 4-11 Kasım 1995 tarihleri arasında
- Matematikte çıkarma işlemi olarak kullanılmaktadır.
Örnek:
- 150-120= 30
- Sıfırdan küçük olan değerleri göstermek için kullanılmaktadır.
Örnek:
- Ankara’da yarın hava sıcaklığının -2 °C olması bekleniyor.
- Bazı yabancı sözcüklere ve Türkçeye dâhil olmuş Arapça-Farsça kelimelerde de kullanılır.
Örnek:
- Saint-Joseph Fransız Lisesi
- Meclis-i Mebusan
Kısa Çizgi Örnekleri
Kısa çizginin kullanıldığı yerler konusunu daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz:
- ‘’Bu dünya sevgisiz bir dünya. Dünyayı sevmeyenlerin, ağaçları, kuşları, ak bulutları, mavi göğü, akarsuları, topal karıncayı, hasta kurbağayı sevmeyenlerin dünyası. İnsanoğlunu sevmeyen-lerin dünyası. İnsanın yozlaşma belirtisi, insanın sevgisizliğiyle başlar."
- İzmir’e –bu güzel şehre- daha önce hiç gelmemiştim.
- Kanun-i Esasi, 23 Aralık 1876 tarihinde ilan edilmiştir.
- 2013 senesinde Fen-Edebiyat Fakültesi’nden mezun olmuş.
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