Terimlerin yazılmasında, zıt anlamlı sözcüklerin birlikte kullanılmasında bazı cümlelerde ise virgül yerine kullanılabilen kısa çizgi ile ilgili cümleler nelerdir? İşte, kısa çizginin kullanım alanları hakkında tüm detaylar…

Kısa Çizgi Kullanımı

Bir adı da tire olan ve diğer noktalama işaretlerine nazaran metinlerde daha az karşımıza çıkan kısa çizginin kullanıldığı yerler ile ilgili detaylı bilgiyi bu başlık altında bulabilirsiniz. Şimdi gelin cümle içinde kullanılan kısa çizgi kullanımı örneklerine birlikte göz atalım:

Bir metin içindeki satıra sığmayan sözcüklerin bölünmesinde satır sonunda kullanılır.

Örnek:

‘’Geleceği için ölümü göze alan bir millet; insanlık, haysiyet ve şerefinin gereği olan bütün fedakâr ­-

lığı yapmakla ümit bulur ve hiç şüphesiz ki esirlik zincirini kendi eliyle boynuna geçiren mis-

kin, haysiyetsiz bir millete kıyasla dost ve düşman gözündeki yeri bambaşka olur.”

‘’Her gün odamda oturuyor, kitap okumaya çalışıyordum. Bir tek harfini bile fark etmeden sayfa-

ları çeviriyor, bazen, dikkat etmeye azmederek baştan başlıyor, fakat birkaç satır sonra gene zihni-

min başka yerlerde dolaştığını görüyordum.’’

Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur, bitişik yazılır.

Örnek:

Bu filmi - film seyretmeyi çok severim - geçen sene üç kez izlemiştim.

- geçen sene üç kez izlemiştim. Bütün arkadaşlarım - Ahmet hariç – verdiğim partiye katıldılar.

– verdiğim partiye katıldılar. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır.

Örnek:

ver-, gör-, git-, gel-, sev- vb.

Kelimelerin kök, gövde ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır.

FÜTÜRİZM NEDİR, TEMSİLCİLERİ KİMLERDİR?

Örnek: