Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yürütülen paketin ayrıntıları belli olmaya başladı. Paket kapsamında, kısa çalışma uygulamasından normal çalışmaya dönen işverenlere, İşsizlik Fonu’ndan teşvik verilecek. İşçilerin ücretinin bir kısmı, kısa çalışma süresine paralel olarak fondan karşılanacak. Böylece çalışma hayatında normalleşme süreci hızlandırılacak.
İşten çıkarma yasağı 17 Nisan’da başladı. 1 Ocak 2020’den işten çıkarma yasağının başladığı tarihe kadar olan dönemde işten çıkardığı işçileri tekrar işe alan işverenlere prim teşviki verilecek.
Kayıt dışı istihdam oranını azaltmak amacıyla, sigortasız çalıştırdığı işçinin sigorta girişini yapan işverenlere teşvik sağlanacak.
YAŞ GRUPLARINA GÖRE ESNEK ÇALIŞMA
25 yaşından küçük, 50 yaşından büyük kişilerin daha kolay istihdamını sağlamak amacıyla esnek çalıştırılmalarına ilişkin düzenleme yapılacak. Esnek çalıştırılan kişilerin sosyal güvenlik işlemlerinin kolaylaştırılması planlanıyor.
SÜRELER UZATILACAK
Pandemi dolayısıyla, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için son 3 yılda 600 prim günü koşulu 450 güne, son 120 gün hizmet akdi ile çalışma koşulu da 60 güne indirilmişti. 30 Haziran’a kadar sağlanan kolaylığın yıl sonuna kadar uzatılması öngörülüyor.
17 Temmuz’da sona erecek işten çıkarma yasağının süresi de üç ay daha uzatılacak. İşten çıkarma yasağı döneminde ücretsiz izne ayrılan veya işsiz kaldığı halde işsizlik ödeneği alamayanlara günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilmesine devam edilecek.
Süre uzatımına ilişkin düzenlemeler cumhurbaşkanı kararı ile diğerleri ise yasa ile hayata geçirilecek. Yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.
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