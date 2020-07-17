Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili detaylar çalışanlar tarafından merak konusu oldu. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda dün akşam kabul edilen mini istihdam paketi ile işten çıkarma yasağı uzatıldı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzadı? İşte detaylar...



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZADI?

Covid-19 pandemisinin istihdama etkilerinin azaltılması amacıyla alınan tedbirler kapsamında hazırlanan mini istihdam paketini içeren yasa teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda dün akşam kabul edildi.



İşten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek. İşten çıkarma yasağı döneminde işveren istediği işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek. Ücretsiz izindeki işçi, normal ücreti kaç lira olursa olsun ayda sadece 1.168 TL nakdi ücret desteği alacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR 2020

Ücretsiz izne çıkartılan işçiye günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL, net 1.168 TL olacak.