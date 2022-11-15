Kış lastiği uygulaması, Karayolları Trafik Kanununa göre yılın belirli zamanlarında zorunlu olan kurallar arasında yer alıyor. Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla zorunlu olan uygulamaya ilişkin olarak "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hangi araçlarda geçerli ve takmama cezası ne kadar?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 kış lastiği zorunluluğu tarihi, takmanın zorunlu olduğu araçlar ve takmama cezası hakkında merak edilen detaylar...