Kış günlerinin vazgeçilmezi: Kıvamıyla şaşırtan, tadına doyulmayan brokoli çorbası!

Sebzeler yumuşadıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve bir el blenderıyla çorbayı püre haline getirin. Eğer çok koyu olduysa biraz daha su ekleyebilirsiniz.

Püre haline gelen çorbaya süt veya krema ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra çorbayı tekrar ocağa alın ve 5 dakika kadar kısık ateşte kaynatın.

Son olarak rendelenmiş muskat (isteğe bağlı) ve biraz daha karabiber ekleyin. Tadına bakarak gerekirse tuzunu ayarlayın.