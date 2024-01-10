Kırşehirli esnaf su motoru ve hurda malzemeden traktör yaptı
Kırşehir'de Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde demir doğrama işi yapan Ramazan Kızıl, bahçesindeki işlerde kullanmak üzere su motoru ve hurda malzemeden traktör yaptı
- 1
Kırşehir'de Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde demir doğrama işi yapan Ramazan Kızıl, AA muhabirine, tasarladığı aracı, otomobilden çıkma şanzıman ve diferansiyel, su motoru, hurda malzeme kullanarak iş yerinde ürettiğini söyledi.
- 2
Saatte 20-25 kilometre hıza ulaşabilen aracını 2 dönümlük bahçesini sürmede ve yük taşımada kullanacağını belirten Kızıl, "Traktörün ismini 'Çağdaş' koydum.
- 3
Destek bulabilirsem daha büyüğünü yapmayı hedefliyorum. Bahçemizde römork takarak kullanacağız. İnsan gücünü sıfıra indirmiş olacağız. Bahçe işlerimizi çok hızlı ve konforlu şekilde yapacağız inşallah" dedi
-
- 4
Kızıl'ın tasarladığı traktörü inceleyen site esnafı İsa Çözen de "Genç girişimcilere ve esnafa imkan sunulduğu zaman neler yapabileceğini görmüş olduk.
- 5
Sanayi sitesindeki diğer esnafa, genç girişimcilere örnek teşkil ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11