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        Haberler Gündem Güncel "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" | Son dakika haberleri

        "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" başlıyor

        Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni hayata geçiriyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:18 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:18
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        "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni hayata geçiriyor.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında, Hayvancılık Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait gebe büyükbaş hayvanlar uygun maliyetle üreticilere verilecek.

        Üreticiler, Ziraat Bankası aracılığıyla sübvansiyonlu kredi kullanabilecek. Kredi, ilk 2 yıla kadar geri ödemesiz olacak ve ardından 3 veya 5 yıl vadeli olarak geri ödenebilecek.

        Ayrıca hayvanların 1 yıl boyunca aylık hayvan başına 1500 TL bakım ve besleme gideri karşılanacak. Toplamda yıllık 270 bin liraya varacak bu destekle üreticilerin mali yükü hafifletilecek.

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        Proje ile üreticilere Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 1 yıl süreyle sigorta imkanı sağlanacak ve sigorta bedeli de devlet tarafından ödenecek. Böylece hayvan yetiştiricileri olası risklere karşı güvence altına alınacak.

        Özellikle gençlerin ve kadınların tarım sektöründe daha fazla yer almasını teşvik etmeyi amaçlayan proje kapsamında, veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendisi gibi meslek gruplarından gelen başvurularda verilen hayvan sayısı, 15'ten 30'a çıkarılacak. Bu adımla, tarım ve hayvancılık alanında eğitim almış gençlerin kendi işlerini kurmalarına destek olunacak.

        Deprem bölgesindeki üreticilere öncelik verilecek olan proje ile yerli üretim artırılarak hayvancılık sektöründe sürdürülebilir büyüme hedefleniyor.

        Desteklerle kırsalda ekonomik kalkınmanın hızlandırılması ve yerli üretimin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

        Projeye ilişkin başvurular, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri üzerinden yapılacak. Kriterler ve diğer detaylar Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden paylaşılacak.

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        #yerel haberler
        #kırsalda bereket hayvancılığa destek projesi
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