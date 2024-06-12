Kırmızı renge sinirlendiği zannedilen boğalar aslında neye sinirleniyor: İşte acımasız boğa güreşinin sonunda boğalara ne olduğu!
Boğa güreşlerinin arkasında birçok efsane ve gerçek yatıyor. Boğaların saldırgan davranışlarının nedenleri, kırmızı pelerine karşı tepkileri ve güreşlerden sonra başlarına gelenler çoğu kişi tarafından doğru bilinmiyor. Peki, boğalar gerçekten kırmızı renge mi sinirleniyor, güreşten sonra boğalara ne oluyor, hangi ülkelerde yasa dışı? Hiç merak ettiniz mi? İşte, sizin için boğa güreşine dair acımasız gerçekler!
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Boğa güreşleri, yıllardır hem tutkulu bir spor hem de tartışmalı bir etkinlik olarak dünya gündeminde yer alan bir etkinlik. Haberimizde bu gösterilerde boğa güreşçilerinin kırmızı pelerin sallayarak kızdırdığı boğalar, boğaların neden saldırgan davrandığı, kırmızı renge karşı gerçekten öfkelenip öfkelenmedikleri ve boğa güreşçilerinin neden kırmızı pelerin kullandığı gibi birçok soruyu derledik. İşte, detaylar...
Boğa güreşçileri ve asistanları, Madrid'deki bir boğa güreşi öncesinde arenaya geleneksel 'paseillo' yani ritüel girişini yapıyorlar. Kaynak: AP
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BOĞALAR NEDEN SALDIRGAN DAVRANIR?
Bu durumun ilk sebebinin cinsiyet olduğu düşünülüyor. Erkek memelilerde testosteron seviyeleri daha yüksektir, bu nedenle boğalar ineklerden daha saldırgandır. Diğer bir sebep ise kendi bölgelerini işgal ettiklerini düşündükleri her şeyle savaşan ve alanlarını koruyan hayvanlardır.
Fotoğrafta 15 yaşındaki Meksikalı boğa güreşçisi Carlos Ortiz'in boğa güreşinde gösteri yaparken bir boğa tarafından ezildiği görülüyor. Kaynak: AP
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KIRMIZI RENK BOĞALARI KIZDIRIR MI?
Boğaları kızdıran aslında kırmızı renk değildir. Bu bilgi bu şekilde yayılsa da aslında kızdıkları pelerinin agresif bir şekilde kırbaçlanmasıdır. Bununla birlikte boğalar zaten kırmızı rengi göremezler. Yani gözlerinde L-konileri bulunmadığı için bu rengi göremezler. Boğalar kırmızı rengi, sarı ve gri rengin karışımı olarak görürler.
Kaybettiği sol gözüne siyah bir bant takan Padilla’ya ''Korsan matador'' lakabı takıldı. 5 bin 400 kişinin izlediği Padilla bu kez gösterisini başarıyla tamamladı. Kaynak: AP
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BOĞA GÜREŞÇİLERİ NEDEN KIRMIZI PELERİN KULLANIYOR?
Boğa güreşçilerinin (diğer adıyla matador) boğa güreşlerinde kullandıkları kırmızı pelerin yani muletanın kökenleri 1726 yılına kadar uzanıyor. Bu kırmızı pelerinler günümüzde İspanyol tarzı boğa güreşlerinin son aşamasında boğaların kılıçla öldürüldüğü sahnede kullanılıyor.
Meksikalı boğa güreşçisi Nicolas Gutierrez, fotoğrafta boğayı öldürmeye hazırlanıyor. Kaynak: AP
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Kırmızı renk kan lekesini gizlediğinden ve temizlerken kolaylık sağladığından kırmızı pelerine kullanılıyor. Ancak ilk aşamalarda güreşçiler dışı pembe, içi sarı renkli farklı bir pelerine kullanıyorlar.
Fotoğraf: Boğa tarafından boynuzlanıp tek gözünü kaybeden ve kısmi yüz felci geçiren Padilla, beş ay sonra boğa güreşine geri döndü. Kaynak: AP
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BOĞA GÜREŞİNDEN SONRA BOĞALAR ÖLDÜRÜLÜYOR!
Portekiz tarzı bir boğa güreşi olmadığı sürece boğa arenasında etkinlik bitmeden boğalar öldürülüyor. Hatta boğa güreşçisi, boğa tarafından öldürülse bile en sonunda boğa da bir şekilde öldürülüyor. Güreşin ardından öldürülen boğa, kesilmek üzere mezbahaya gönderiliyor.
2011 yılına ait bu fotoğrafta, Meksikalı boğa güreşçisi Nicolas Gutierrez (15), boğa güreşinde performans sergiliyor. Kaynak: AP
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BİRÇOK ÜLKEDE YASA DIŞI BİR ETKİNLİK
Boğa güreşi artık Birleşik Krallık, İtalya ve Kanada gibi birçok ülkede yasa dışıdır. Ancak pek çok kişi desteklemese de etkinlik hâlâ Fransa, İspanya ve Portekiz'in de bulunduğu sekiz ülkede yapılıyor.
Fotoğrafta İspanyol boğa güreşçisi Juan Jose Padilla, 4 Mart 2012 Pazar günü Olivenza'da bir boğa güreşi sırasında performans sergiliyor. Kaynak: AP
Kaynak: The Fact Site