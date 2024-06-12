Kırmızı renge sinirlendiği zannedilen boğalar aslında neye sinirleniyor: İşte acımasız boğa güreşinin sonunda boğalara ne olduğu!

Boğa güreşleri, yıllardır hem tutkulu bir spor hem de tartışmalı bir etkinlik olarak dünya gündeminde yer alan bir etkinlik. Haberimizde bu gösterilerde boğa güreşçilerinin kırmızı pelerin sallayarak kızdırdığı boğalar, boğaların neden saldırgan davrandığı, kırmızı renge karşı gerçekten öfkelenip öfkelenmedikleri ve boğa güreşçilerinin neden kırmızı pelerin kullandığı gibi birçok soruyu derledik. İşte, detaylar...

Boğa güreşçileri ve asistanları, Madrid'deki bir boğa güreşi öncesinde arenaya geleneksel 'paseillo' yani ritüel girişini yapıyorlar. Kaynak: AP