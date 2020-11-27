TV 8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda her Cuma akşamı saat 20:00'da severleriyle buluşuyor. Dizi OGM Pictures imzalı olup, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündedir. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanmıştır.

KIRMIZI ODA KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kırmızı Oda çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor. Mekanlar genelde Beykoz ve Üsküdar ilçelerinde yayılmış durumda. Birkaç sahne ise Ortaköy'de çekildi. Kırmızı Oda, Çamlıca Tepesi ve Şile sahillerinde de çekim gerçekleştiriyor.

Peki dizide Binnur Kaya'nın yani 'Doktor Hanım'ın kliniği nerede? Kırmızı Oda dizisinin merkezindeki mekan ise Beykoz Kundura Fabrikası.