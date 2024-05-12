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        Haberler Gündem Güncel Kırmızı ışığa yakalanmak istemedi İrem'in ölümüne neden oldu

        Kırmızı ışığa yakalanmak istemedi İrem'in ölümüne neden oldu

        Adana'da otomobiliyle kırmızı ışığa yakalanmamak için sarıda geçip, yaya yolunda çarptığı 22 yaşındaki İrem Alper'in ölümüne, ablası Gizem Alper'in yaralanmasına neden olan sürücü hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede 22 yaşındaki tutuklu sanık Ramazan Kılınç hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 12:22 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:24
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        • 1

          Adana'da, otomobiliyle kırmızı ışığa yakalanmamak için sarıda geçip, çarptığı İrem Alper'in ölümüne neden olan sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        • 2

          HER ÜÇÜ DE EŞİT DERECEDE ASLİ KUSURLU

          Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin yaptığı inceleme sonucunda kabul edilen iddianamede Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık sürücü Ramazan Kılınç'ın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.

          İddianamede, kaza tespit tutanağı, bilirkişi raporu ve sanık sürücü ile kaza sırasında sürücünün yanındaki kuzeni Ramazan Demir'in ifadelerine yer verildi.

          Bilirkişi raporunda, sürücü Ramazan Kılınç'ın kavşağa yaklaşırken hızını azaltmadığı, ölen İrem ve ablası Gizem Alper'in de yolun karşısına geçerken yaya yolunu kullanmadıkları gerekçesiyle her üçünün de eşit derecede asli kusurlu olduğu belirtildi.

        • 3

          "ARACI HIZLANDIRDI"

          Kazada yolcu koltuğunda olan Ramazan Demir'in iddianamede yer alan ifadesi, kazanın nasıl olduğunu ayrıntılarıyla ortaya koydu.

          Sürücü sanık ile polis okulu yönünden çarşı istikametine giderken Altınova ışıklarına geldiklerini belirten Ramazan Demir, "Kırmızı ışığa yakalanmamak için dayımın oğlu aracı hızlandırdığı sırada aniden iki kadın aracın önüne çıktı. Dayımın oğlu durmayarak bu bayanlara çarptı. Biz 20-35 metre ileride durduk, araçtan inerek 112 ekibini aradım, kadınlara yardım etmeye çalıştım" dedi.

          Fotoğraftaki: Kazada yaralanan Gizem Alper

        • 4

          "BANA SARI YANIYORDU"

          15 yıla kadar hapsi istenen sürücü Ramazan Kılınç ise iddianamede yer alan ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyip, kendisini şöyle savundu:

          "Işıklara geldiğimde bana sarı ışık yanıyordu. Ben yeşilden sarıya dönerken geçtim. Bu sırada aracımın hızı tahminen 60-70 kilometreydi. Işıkları geçtikten sonra aniden iki kadın aracımın önüne çıktı. O sırada aracımın frenine bastım, ancak mesafe kısa olduğu için duramayarak çarptım. Araçtan inip 112'yi aradık, yaralılara yardım etmeye çalıştık. Yeşilden sarıya geçerken geçtim suçlamaları kabul etmiyorum."

          Fotoğraftaki: Kazada ölen İrem Alper

        • 5

          NE OMUŞTU?

          Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Asri Mezarlık yakınlarında 30 Mart'ta, Ramazan Kılınç yönetimindeki otomobil, kırmızı ışığa yakalanmamak için sarıda geçerek, yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan İrem ve ablası Gizem Alper'e çarptı.

          İrem Alper hayatını kaybederken, ablası Gizem Alper ise yaralandı. Kazadan sonra sürücü Ramazan Kılınç tutuklandı.

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