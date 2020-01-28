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Pasaport işlemleri için İstanbul İl Göç Dairesi’ne giden İranlı ünlü rap şarkıcısı 33 yaşındaki İran uyruklu Amır Hossein Maghsoudloo, vize ihlal yaptığı öğrenildi. Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bunun üzerine olay polise bildirildi.

ÜNLÜ ŞARKICI GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine şarkıcı Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, İranlı Maghsoudloo’nun 20 Temmuz 2019 günü Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKTI

Hakkında yapılan incelemede ise önemli bir ayrıntıya daha ulaşıldı.

Maghsoudloo hakkında bir süre önce Kırmızı bültenle aranması çıkarıldığı ortaya çıktı. Şarkıcının ‘Uyuşturucu kullanmayı teşvik etmek’ suçundan Kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Ünlü şarkıcının poliste işlemleri devam ediliyor.