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        Haberler Gündem Güvenlik Kırmızı bültenle aranan iki zanlı İstanbul'da yakalandı

        Kırmızı bültenle aranan iki zanlı İstanbul'da yakalandı

        Uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık ve kara para aklama suçlarından kırmızı bültenle aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ile Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 11:17 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:35
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        Kırmızı bültenle aranan iki zanlı İstanbul'da yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık ve kara para aklama" suçlarından kırmızı bültenle aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ile Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk'in, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalandığını duyurdu.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonlara yönelik paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

        "Fransa tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı külteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti, Kaçakçılık ve Kara para Aklama" suçlarından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı difüzyon mesajıyla (acil yakalama mesajı) "Hollanda'nın Capelle bölgesinde Uyuşturucu Madde Ticareti ve Ateşli Silahlar" suçlarından aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

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        Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız."

        Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "28 Şubat 2024 tarihinde Edirne İpsala Kara Hudut kapısından ülkemize giriş yapan ve hakkında 2024 Nisan ayında Interpol kırmızı bülteni yayınlanan Sead Dedeic, düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Hakkındaki kırmızı difüzyon mesajı 2024 yılı Nisan ayında yayınlanan Marciano Eugene Ruimwijk de ülkemize giriş yaparken yakalandı." ifadelerini kullandı.

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        #uyuşturucu
        #Ali Yerlikaya
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