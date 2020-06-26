Kırklareli'nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda heykel, sikke ve mühür ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda tarihi eser niteliğinde 211 gümüş ve bronz sikke, 11 obje, 5 yüzük, 2 mühür, bronz heykel ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.