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        Kırım Köprüsü'nde acil durum! Köprü neden önemli?

        Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı Rus topraklarına bağlayan Kırım Köprüsü'nün "acil durum" nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı bildirildi. BBC, köprüde patlamaların yaşandığı duyurdu. Kırım Köprüsü'nün önemi ne?

        Reuters
        Giriş: 17.07.2023 - 08:15
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        • 1

          Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın Sözde Valisi Sergey Aksenov, Kırım Köprüsü'nün acil durum sebebiyle araç trafiğine kapatıldığını bildirdi.Acil durumun detayına ilişkin detay vermeyen Aksenov, "Güvenlik ve ilgili birimler çalışmalar yürütüyor" ifadelerini kullandı.

        • 2

          Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde, köprüden dumanların yükseldiği görülüyor.

          RBC-Ukrayna ise haberinde, köprüde patlamaların yaşandığını belirtti. Reuters ise iddiaları henüz doğrulayamadığını dile getirdi

        • 3

          Bazı haberlerde ise, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde köprüye füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtiliyor.

        • 4

          KIRIM VE RUSYA BAĞLANTISI

          Kerç Boğazı üzerindeki 19 kilometrelik Kırım Köprüsü, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ile tek doğrudan bağlantısı. Köprünün açılışı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gerçekleşmişti.

        • 5

          2018'de yapımı gerçekleşen köprünün maliyeti 3,6 milyar doları bulmuştu.

        • 6

          NEDEN ÖNEMLİ?

          Köprü, yakıt, gıda ve diğer ihtiyaçların Sivatopol üzerinden Kırım'a temini için çok önemli.

        • 7

          Aynı zamanda Rus kuvvetleri içinde önemli bir ikmal yolu haline geldi. Moskova, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını başlattığı24 Şubat 2022'de Kırım'dan Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesine asker gönderdi.

        • 8

          Son olarak köprüde Kasım 2022’de yaşanan patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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