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        Haberler Gündem Kırıkkale’de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Güncel haberler

        Kırıkkale’de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

        Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki metruk binaya çarparak şarampole devrildi. Kazada, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 20:55 Güncelleme: 28.05.2024 - 20:55
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        Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi.

        B.B. idaresindeki otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkıp yol kenarındaki metruk binaya çarparak, şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Ö.P. (25) ve F.Ç. (23) araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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